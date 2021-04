Pallavolo, esordio a Gissi per la Farmacia Sebastiani Volley Spoltore

Esordio a Gissi per la prima squadra della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. La formazione di Sergio Peluso, come accaduto già lo scorso anno, debutterà domenica 2 maggio alle ore 18 contro il Gissi.

“Lo scorso anno giocammo in casa, quest’anno invece cominciamo sul loro campo e sarà subito un bel banco di prova - ha detto mister Peluso a Spoltore Notizie - Abbiamo un trittico di partite, Gissi, Dannunziana e Chieti, che potranno dirci chi siamo e dove possiamo arrivare”.

Il team si è rafforzato ma ha mantenuto inalterato il suo credo, cioè puntare sulle atlete giovani: “L'obiettivo stagionale è quello di centrare i play off, così come è accaduto lo scorso anno, e che poi non abbiamo potuto disputare a causa dell’arrivo della pandemia”, conclude Peluso parlando con Spoltore Notizie. La Farmacia Sebastiani disputerà le gare interne al PalaElettra a causa dell’indisponibilità del PalaNora di Santa Teresa, diventato nel frattempo centro vaccinazioni. Le partite in casa saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Mediterranea Volley.

La rosa:

Damiani Chiara (schiacciatrice); Damiani Raffaella (centrale); Damiani Sara (libero); Panza Francesca (libero); Odorisio Marta (opposto); Aceto Asia (schiacciatrice); Lobolo Vanessa (opposto); Sborgia Raffaella (centrale); Raciti Mariacristina (schiacciatrice); Semola Alessia (alzatrice); Di Pronio Marta (alzatrice); Cinosi Greta (schiaccitrice); D'Isidoro Caterina (opposto); Crisante Martina (schiacciatrice); Di Benedetto Carola (libero); Ferretti Sara (schiacciatrice); Barbetta Benedetta (schiacciatrice); Di Pietro Federica (centrale); Giancaterino Sofia (alzatrice). Allenatore: Sergio Peluso, vice-allenatore: Giorgio Pavone

Il calendario: