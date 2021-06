Pallanuoto serie B, Club Aquatico vince il derby con il Pescara ed è secondo

Ora c'è il Perugia a chiudere la regular session, per il Club Aquatico il sogno continua. Adesso la squadra è seconda in classifica. Il Pescara Pallanuoto, invece, andrà a disputare i playout

Dopo aver vinto il derby di andata, il Club Aquatico si aggiudica anche quello di ritorno e guarda con sempre più concentrazione ai playoff. Manca solo un turno di stagione regolare, poi il team allenato da Paolo Bocchia cercherà di compiere l'impresa. Contro il Pescara Pallanuoto, match combattuto nel primo parziale, quindi strada in discesa per il Club che ha chiuso in vantaggio tutti i restanti parziali.

Sono andati a segno diversi elementi dell'organico (ben 8), a testimonianza che il gruppo è buono nel suo complesso e che si potrà contare su tutti in vista di impegni ancora più probanti. Così coach Bocchia a fine derby:

"Faccio i complimenti anche al Pescara Pallanuoto per l'impegno e per il grande nuoto che ha profuso. Ai miei ragazzi invece do un bel voto perché vincere un derby non è mai facile, ma allo stesso tempo dico che dobbiamo migliorare specialmente in fase offensiva dove ho visto un po' di leggerezza. Sono soddisfatto invece dalla fase difensiva, senza considerare che il nostro portiere Morretti si è dimostrato ancora una volta superlativo parando tre rigori".

Ora c'è il Perugia a chiudere la regular session, per il Club Aquatico il sogno continua. Adesso la squadra è seconda in classifica. Il Pescara Pallanuoto, invece, andrà a disputare i playout.

Tabellino

Pescara Pallanuoto: Febbo, Mancini1, Cipriani, De Vincentiis, Bogni 2, Castagna 1, Giordano 2, Cerasoli, Micheletti, Recchia, Santarelli 1, Collini. All. Di Fulvio.

Club Aquatico: Morretti, Colasante, Sarnicola, Cantò 1, De Ioris 2, Delle Monache 1, Magnante 1, Provenzano 1, Iervese 2, Di Fonzo, Ruscitti 1, Prosperi 1, Giammarco. All. Bocchia.

Parziali: 3-2, 1-3, 1-2, 2-3.

Risultato finale: 7-10