Nella Serie B di pallanuoto, il Pescara si gioca la salvezza contro la Reggiana. Domani, 26 giugno, alle 19:30 nello Stadio del Nuoto di Chieti verrà infatti disputata la gara-1, e mister Di Fulvio carica i suoi:

“Ho visto bene la squadra in queste settimane. Abbiamo avuto la possibilità di allenarci in una piscina da gara, questo ci ha consentito di prendere le misure e provare alcune situazioni di gioco, cosa che sempre abbiamo potuto fare durante la stagione. Mi aspetto una prestazione importate da parte di tutto il gruppo”.

Poi sull’avversario: “Ho avuto modo di vedere alcune immagini, mi è sembrata una squadra piuttosto fisica. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita”. Per la partita contro gli emiliani sono stati convocati 13 giocatori: Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, D’Aloisio, Santarelli, Ferragatti, Recchia.

Il match sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pescara Pallanuoto. Gara-2 è in programma mercoledì 30 giugno a Reggio Emilia, l'eventuale gara-3 di nuovo in casa del Pescara, sabato 3 luglio.