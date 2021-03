Pallanuoto, il Pescara batte la Jesina ed è primo in classifica

Il Pescara Pallanuoto batte la Jesina ed è primo in classifica. I biancazzurri concedono il bis battendo i marchigiani 13-7 al 'Passetto' di Ancona e si portano così in vetta al campionato di serie B, girone 4, a punteggio pieno dopo sole due giornate. Soddisfatto mister Di Fulvio, che si dice “molto contento per questi 3 punti” e aggiunge:

“Abbiamo lavorato molto in questi quindici giorni e in vasca ho avuto le risposte che cercavo. La Jesina è partita meglio, non abbiamo impiegato qualche minuto a prendere le misure, poi le cose sono migliorate, anche grazie ai valori individuali dei nostri giocatori”.

Tuttavia il coach non ha lesinato rimproveri ai suoi, specialmente nella parte finale del match: “Mi arrabbio quando vedo chi non fa quello che gli viene chiesto. Ci vuole rispetto per i compagni, questo è un concetto che dev’essere chiaro per tutti. Ora torniamo a lavorare perché tra due settimane ci aspetta un’altra partita molto impegnativa”. La prossima sfida, infatti, sarà contro il President Bologna.

Tabellino

PARZIALI: 2-2, 4-2, 4-0, 3-3

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini (3), Cipriani, De Vincentiis (1), Bogni (1), Castagna (1), Giordano (1), Cerasoli (2), Micheletti (1), Fazzolari, Santarelli (3), Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio

JESINA PALLANUOTO: Pecoraro, Zannini T. (1), Mattei, Sorichetti, Busacca, Grilli, Zannini L. (1), Dipalma, Paolucci, Chitarroni, Baldinelli (3), Zannini G. (1), Ciampichetti (1). All. M. Trumbic