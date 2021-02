Pallanuoto: Libertas Perugia-Pescara 10-11, buona la prima per i biancazzurri

Inizia come meglio non poteva l’avventura in Serie B. La squadra supera in rimonta gli umbri nella prima giornata del girone 4, al termine di una partita giocata punto a punto. Soddisfatto coach Di Fulvio: “Vittoria del cuore, tutti hanno dato il massimo”

La gara di pallanuoto tra Libertas Perugia e Pescara finisce 10-11, buona la prima per i biancazzurri. Inizia dunque come meglio non poteva l’avventura in Serie B per la squadra di Di Fulvio, che supera in rimonta gli umbri nella prima giornata del girone 4, al termine di una partita giocata punto a punto. Soddisfatto lo stesso coach:

“Sono molto contento per i ragazzi, se lo meritavano”, dice. “È stata la vittoria del cuore, della volontà e del senso di appartenenza mostrato dalla squadra. Abbiamo preso qualche gol di troppo da fuori e per onestà va detto che anche il pareggio ci poteva stare. Noi però abbiamo avuto quel guizzo finale che ci ha consentito di raggiungere il successo”.

L’allenatore dei biancazzurri poi concede l’onore delle armi ai padroni di casa: “Devo fare i complimenti agli umbri, sono un gruppo con tanti giovani interessanti, un buon mancino e un buon portiere. Penso che molte squadre faranno difficoltà contro di loro”. Quindi prosegue: “Tutti hanno dato tutto e questa è la cosa più importante. Non cerchiamo alibi per le vasche e gli allenamenti, siamo tutti nella stessa barca. Basta con il fare vittimismo. Mi ritengo fortunato per lo spazio acqua che mi mette a disposizione la società. Se c’è passione basta anche una pozzanghera. L’importante è tenere vivo questo sport nella nostra città”.

Tabellino

LIBERTAS RN PERUGIA: Antonini, Taverna (1), Cimbali M., Fagugli, Testi (1), Arcangeli, Pennicchi (1), Fiaschi, Rossi (5), Bartocci, Grassi (1), Cimbali N., Lepore (1).

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis (1), Bogni (3), Castagna, Giordano (1), Cerasoli, Micheletti (3), D’Aloisio (3), Santarelli, Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio

I parziali: 2-3, 5-2, 2-3, 1-3