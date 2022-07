Il pallanuotista Francesco Di Fulvio premiato in Comune, il sindaco: "Un esempio per i giovani"

“Lo definirei un premio a una carriera esemplare dentro e fuori la vasca di gioco, dove questo ragazzo ha saputo mettere a frutto sacrifici e ambizioni. L’auspicio è quello di poter vedere la pallanuoto pescarese tornare ai vertici di questa sport, magari con Di Fulvio protagonista. Oggi c’è bisogno di modelli da seguire e imitare da parte dei più giovani, che spesso non riescono a trovare le giuste motivazioni per emergere. Speriamo quindi che ci siano in futuro tanti Di Fulvio a Pescara e non solo a Pescara”.

Con queste parole il sindaco Carlo Masci, insieme all'assessore comunale Alfredo Cremonese, ha accolto e premiato ieri in Comune il pallanuotista Francesco Di Fulvio, reduce dall'argento ai mondiali di nuoto vinti dalla Spagna. Di Fulvio, 29 anni, rappresenta oggi la continuità della storia della grande pallanuoto pescarese che non viene da anni facili ma che intanto, proprio pochi giorni fa, ha salutato il ritorno di una formazione locale in serie A2. E' Ritenuto attualmente il più forte giocatore del mondo e a lui il sindaco e l'assessore hanno voluto consegnare una pergamena di benemerenza per i grandi risultati ottenuti in carriera e per aver onorato in questi anni il nome della città.