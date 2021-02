Club Aquatico, pareggio al debutto in B: contro il President Bologna finisce 10-10

Pescaresi in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, ma in ogni caso va considerata la forza dell'avversario. La squadra ha dimostrato di poter dire la sua anche nella cadetteria. Soddisfatto il presidente Fustinoni

Comincia con un buon pari l'avventura del Club Aquatico nella Serie B di pallanuoto. Pescaresi in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, ma in ogni caso va considerata la forza dell'avversario. La squadra ha dimostrato di poter dire la sua pure in cadetteria, anche se nella prima giornata si è palesata una condizione fisica giocoforza non ancora ottimale, vista l'indisponibilità di un impianto regolamentare dove allenarsi. Idem per quanto riguarda la sede delle partite ufficiali: il match si è disputato a Ancona, piscina Passetto. Il presidente Riccardo Fustinoni commenta così a fine gara:

"Direi che sono abbastanza soddisfatto, anche se a un certo punto ci stavamo facendo la bocca buona. Bisogna migliorare tanto, ma credo che ai ragazzi vada fatto un applauso per l'impegno che ci hanno messo. Dopo aver visto la partita odierna, sono sempre più convinto che faremo un ottimo campionato".

Parziali: 4-3, 1-1, 2-3, 3-3. Marcatori Club Aquatico: Delle Monache, Provenzano 2; Colasante, Sarnicola, De Ioris, Magnante, Iervese, Prosperi 1.