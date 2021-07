Pallanuoto, il Club Aquatico sconfitto nella prima gara della finale play-off

Nulla da fare per la formazione pescarese, punita severamente da un fortissimo Bologna: 11-3 nella prima partita giocata in terra emiliana. Si tornerà in vasca mercoledì prossimo a Chieti, quando la squadra di Bocchia tenterà di ribaltare la situazione. Sarà un incontro da vincere assolutamente, in quanto la formula prevede l'accesso in A2 a chi se ne aggiudica due su tre

È terminata con il punteggio di 11-3 la prima gara di finale play-off tra President Bologna e Club Aquatico Pescara.

Partita molto ostica fin dalle prime battute, come era ampiamente atteso.

President Bologna in attacco già dal primo tempo, concluso 3-0 senza che il Club Aquatico possa far molto per controbattere.

Il secondo parziale è più equilibrato, il Club Aquatico avrebbe qualche chance anche in superiorità numerica, ma non riesce a concretizzare e così la President va avanti ancora e chiude a metà partita sul 4-0. La prima segnatura pescarese arriva a inizio terzo tempo, grazie a un'intuizione di Provenzano. Poi però purtroppo i padroni di casa continuano a essere implacabili e ne fanno quattro di seguito. Alla conclusione del terzo periodo, il risultato complessivo non è confortante: 8-1.

A questo punto ci vorrebbe un miracolo per il team di Paolo Bocchia, ma il quarto e ultimo step non cambia le dinamiche di gioco dell'incontro. Probabilmente si sta già pensando alla gara-2 di mercoledì prossimo (ore 15.30 a Chieti), non ha magari senso rischiare un infortunio o una squalifica, insomma gli ultimi minuti vanno via senza particolari sussulti e con diversi cambi operati da ambo le squadre. Si segna ancora, senza mutare la sostanza, quindi si arriva al risultato finale fissato sull'11-3. Numeri piuttosto duri ai danni del Club Aquatico Pescara, a ribadire quanto già si sapeva - cioè la forza evidente della corazzata Bologna - ma nessun dubbio sul fatto che la formazione "orange" tenterà il tutto per tutto per ribaltare la situazione in casa.

President Bologna: Pellegrino, Campolongo, Gennari, Calesini, Moscardino 3, Mengoli, Marciano 1, Belfiori, De Simon 1, Kadar 3, Schettino, Parisi 3, Sallioni. All. Risso

Club Aquatico Pescara: Morretti, Colasante, Sarnicola, Di Nardo, De Ioris 2, Delle Monache, Magnante, Provenzano 1, Iervese, Di Fonzo, Cantò, Prosperi, Giammarco. All. Bocchia

Parziali: 3-0, 1-0, 4-1, 3-2