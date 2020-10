Pallamano, qualificazioni Euro 2022: l’Italia affronterà la Norvegia a Pescara

Pallamano, qualificazioni Euro 2022: l’Italia affronterà la Norvegia vice-campione del mondo a Pescara. Appuntamento fissato al Pala Giovanni Paolo II il prossimo 8 novembre, con inizio alle ore 18. La gara si giocherà a porte chiuse a causa delle restrizioni anti Covid.

Per entrambe le squadre il match coinciderà con l’esordio assoluto nel Gruppo 6: sia Italia che Norvegia, infatti, hanno subito il rinvio delle rispettive partite del 4 novembre rispettivamente contro Bielorussia e Lettonia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli azzurri saranno in raduno a Chieti Scalo da domenica 1° novembre, e nell’elenco dei convocati figurano anche i due abruzzesi Andrea Colleluori e Stefano Arcieri. Da giovedì 5 gli allenamenti si sposteranno nella nostra città. Nelle prossime ore saranno ufficializzate le modalità per seguire l’incontro in diretta. Ecco l’elenco dei convocati della Nazionale italiana: