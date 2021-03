Pallamano, Hc Pescara sconfitta in casa dal Chieti nel derby

I neroverdi vincono in trasferta per 29-22 e riscattano la sconfitta nel match di andata. Sabato 17 aprile nuovo derby Pescara-Chieti, stavolta con l'Ogan

Seconda vittoria stagionale per la Pallamano Chieti che, dopo i primi punti conquistati la settimana scorsa, raccoglie un bel successo in casa dell’Hc Pescara per il derby. All'andata furono i biancazzurri ad avere la meglio nella trasferta in terra teatina (26-30), ma questa volta con un ottimo 29-22 gli ospiti si sono riscattati.