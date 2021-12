Pallamano, oltre 200 bambini per l'edizione 2021 del Trofeo Topolino

Un grande pomeriggio di pallamano. Nei giorni scorsi al Pala Giovanni Paolo II la Ogan Pescara ha organizzato l’edizione 2021 dell’ormai tradizionale Trofeo “Topolino”. Numeri notevoli: oltre 200 bambine e bambini hanno preso parte alla manifestazione a carattere promozionale, provenienti in modo particolare dall’Istituto Comprensivo 6 e 7 della città adriatica. Ma non solo: in campo anche due squadre della Ogan Pescara appartenenti alla categoria under 13 e una formazione di pari età dell’Hc Teramo, per un grande successo sia organizzativo che in termini di diffusione dell’handball sul territorio. Al termine della giornata – che ha visto la presenza e la partecipazione dell’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli – si è inoltre svolta l’estrazione della consueta lotteria organizzata dalla Ogan.

“Siamo molto felici della risposta avuta dalle realtà scolastiche e sportive della nostra città”, ha dichiarato Tatiana Borisova, responsabile dell’attività giovanile della Ogan Pescara. “La promozione della pallamano tra i giovani dev’essere il filo conduttore che fa muovere la nostra società. Dopo mesi in cui fare sport di base era veramente complesso a causa delle restrizioni, stiamo riuscendo, grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici e con le istituzioni, a ripartire. I numeri del Trofeo ‘Topolino’, con oltre 200 bambini, ci danno fiducia. Ringrazio gli Istituti Comprensivi 6 e 7 di Pescara per avere sposato le nostre attività, ma anche i piccoli partecipanti delle nostre squadre under 13”.