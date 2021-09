Pallamano, riparte l'attività giovanile della Ogan Pescara

Pronti, partenza, via! Riparte l’attività giovanile della Ogan Pescara. La società biancazzurra, dopo avere centrato due vittorie nelle altrettante partite inaugurali del campionato di Serie A2, riapre ora a bambini e bambine, ragazzi e ragazze intenzionati ad avvicinarsi allo sport della pallamano. I corsi, già iniziati in questa prima fase presso i Campi Gulliver del quartiere San Donato e che dalla prossima settimana torneranno al Pala Giovanni Paolo II, sono aperti a diverse categorie: si parte con l’Under 11 mista (maschile/femminile), per arrivare alle squadre, le quali entrambe prenderanno parte ai campionati federali, delle fasce d’età Under 15 e Under 17 maschili. L’attività giovanile è inoltre aperta all’Under 13 maschile e femminile.

Gli allenamenti si svolgeranno come detto al Pala Giovanni Paolo II, in via San Marco n. 15, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 19:30. Le prime due lezioni di prova saranno gratuite e aperte a tutti. A seguire in prima persona l’offerta rivolta ai giovani sarà l’allenatrice Tatiana Borisova: “Finalmente si ricomincia. Come Ogan Pescara siamo da sempre impegnati nella promozione della pallamano tra i giovani. Quest’anno vogliamo ricominciare con ancora più energia, anche sospinti dall’ottimo traino garantito dai ragazzi della prima squadra impegnati nel campionato di Serie A2. I nostri corsi per ragazze e ragazzi si svolgeranno al Pala Giovanni Paolo II. Siamo iscritti ai campionati federali U15 e U17, ma naturalmente ci rivolgiamo anche ai più piccoli dell’U11 e U13. Insomma, siamo intenzionati a muoverci a 360° perché il nostro obiettivo è ridare nuova linfa alla pratica della pallamano nella nostra città”.

Nelle prossime settimane – compatibilmente con i regolamenti anti-Covid – riprenderà inoltre l’attività scolastica che interesserà gli istituti cittadini, coinvolgendo così anche bambine e bambini. Per maggiori informazioni e dettagli sui corsi di pallamano della Ogan Pescara è possibile contattare - anche via WhatsApp - il numero telefonico 347/9086849 (Tatiana Borisova, referente settori giovanili).