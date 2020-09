Torna l'open day del minibasket Amatori Pescara. Appuntamento al campetto dei Frati Oblati, in via Alfonso Da Vestea, il 15 e 16 settembre. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 328/0210999. Ecco che cosa spiega Roberto Paolillo, responsabile Minibasket Amatori:

"Siamo pronti per proseguire il percorso interrotto bruscamente all'interno della famiglia Amatori. Il sorriso, la determinazione, la tenacia, la passione e soprattutto quegli occhi pieni di grinta dei bambini sono la benzina che spinge noi istruttori ad andare in palestra ogni giorno e noi non vediamo già l'ora di ricominciare. Il percorso fatto insieme in tutti questi anni ci ha portato a raggiungere risultati incredibili regalandoci grandi emozioni: da quelle emozioni ripartiamo per un altro anno".

La società sta lavorando per una grande sorpresa a fine mese, ma non è il momento di svelare i dettagli: "Sarà una stagione sicuramente particolare, la nostra attenzione si è spostata sulla sicurezza dei bambini e dello staff già dal mese di giugno, da quando abbiamo deciso ricominciare i nostri allenamenti. Abbiamo in mente un unico obiettivo: far tornare alla normalità la nostra attività e far dimenticare il prima possibile ai nostri bambini i lunghi mesi passati in casa". Il calendario della due giorni open day è il seguente: