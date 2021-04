Nuoto: Sara De Martiis stacca il pass per i campionati invernali

Già a gennaio la giovane promessa del nuoto sincronizzato, di Villa Santa Maria, era riuscita a conquistare la quinta stella in tale specialità

Conferma importante per Sara De Martiis, giovane promessa del nuoto sincronizzato di Villa Santa Maria. Come riporta Spoltore Notizie, l'atleta si è qualificata, insieme ad altre 6 compagne di squadra, per i campionati italiani invernali.

Negli ‘Obbligatori’ che si sono svolti durante lo scorso weekend nella piscina comunale di San Salvo, le ragazze della San Giovanni Teatino Sport Ssd hanno ottenuto il pass per questo prestigioso traguardo. Già a gennaio Sara era riuscita a conquistare la quinta stella in tale specialità, che unisce nuoto, elementi ginnici e danza, eseguendo esercizi coreografici in acqua.