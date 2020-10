Nino Di Francesco vince la Maratona d'Annunziana 2020

Il pescarese Nino Di Francesco dei Runners Pescara è il vincitore della Maratona d'Annunziana 2020.

L'atleta 41enne ha conquistato la vittoria tagliando per primo il traguardo dopo 42 chilometri di corsa.

Prima fra le donne, come riferisce Ansa Abruzzo, è stata Federica Moroni della Asd Castel San Pietro Bologna.

Nella mezza maratona di 21 km al primo posto si è piazzato il barlettano Mimmo Ricatti (Asd Terra dello Sport Napoli) ed ex atleta azzurro, mentre fra le donne ha vinto l'isernina Iolanda Ferritti in forza alla Caivano Runners. Alla premiazione presenti anche il sindaco Carlo Masci e l'assessore al Turismo Alfredo Cremonese. Tutti gli atleti al via erano minuti di mascherina con partenze scaglionate di 50 podisti per volta per il rispetto del distanziamento.