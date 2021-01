Quattro anni di squalifica per doping a Nino Di Francesco, vincitore dell'ultima Maratona Dannunziana

Nino Di Francesco, atleta pescarese di 42 anni, vincitore dell'ultima Maratona Dannunziana lo scorso 18 ottobre, è stato squalificato per doping per 4 anni.

A comminare la squalifica, come si legge sul sito della Fidal (federazione italiana di atletica leggera), è stata la prima sezione del Tna (tribunale nazionale antidoping).

Il tribunale, che già aveva sospeso il 42enne in via cautelare lo scorso 9 novembre, ha deciso per la squalifica a decorrere dal 22 dicembre 2020 e terminerà il 9 novembre 2024. Il podista della società Runners Pescara, risultato positivo all'anfetamina, è stato anche condannato al pagamento delle spese procedurali.

L’amfetamina è una sostanza stimolante del sistema nervoso centrale, utilizzata illegalmente per accrescere la soppressione della sensazione di stanchezza, soprattutto per impegni fisici protratti come la maratona.