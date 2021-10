Tutto pronto per New Fortitudo Isernia-Pescara Basket: la presentazione della gara

Tutto pronto per il via alla nuova stagione di Serie C Gold Girone Abruzzo, con la Pescara Basket che farà il suo esordio domenica 10 ottobre sul terreno di gioco della New Fortitudo Isernia, per una trasferta parecchio insidiosa. Si preannuncia dunque una sfida molto interessante, tra due compagini dalla qualità elevata, con tutte le incognite dell’esordio in gare ufficiali che renderà la contesa parecchio incerta.

Palla a due, al Palazzetto dello Sport di via Giovanni XXIII snc ad Isernia, alle ore 18. Arbitreranno i signori Pratola di Francavilla al Mare e Di Lello di Roseto degli Abruzzi.