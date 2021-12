La nazionale italiana maschile under 18 di pallavolo in ritiro a Montesilvano

La nazionale italiana maschile under 18 di pallavolo è in ritiro al Palaroma di Montesilvano fino al 2 gennaio in vista del torneo "Wevza Championship", in programma a Marsico Vetere, per le qualificazione ai campionati europei di categoria. L’italia è stata inserita nel girone con le temute Olanda e Germania. La gestione del team azzurro è stata affidata al montesilvanese Enrico Cecamore, 62 anni, da una vita impegnato nel mondo del volley come giocatore, allenatore e manager.

Cecamore svolge anche un ruolo importante nella nazionale Under 21 maschile di pallavolo, laureatasi campione del mondo della categoria qualche mese fa. Il sestetto azzurro invece è allenato da Michele Zanin, pluriscudettato coach delle giovanili di Volley Treviso e docente federale nazionale. Ieri il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo sport Alessandro Pompei hanno salutato i ragazzi della nazionale.

“Siamo orgogliosi di proseguire il percorso intrapreso fin dall’inizio del nostro mandato con il mondo della pallavolo - ha affermato il sindaco - È motivo di vanto la presenza nella nazionale di Enrico Cecamore, montesilvanese e uomo di esperienza alla guida delle nuove generazioni nella disciplina del volley. Attraverso il suo impegno sportivo Cecamore porta in alto il nome di Montesilvano nel mondo”.

E Pompei ha aggiunto: “Oltre ai tanti eventi di volley ospitati, dalle Kinderiadi fino alle nazionali maschili e femminili, dal match Italia-Russia agli allenamenti delle nazionali under 20 fino a quella maschile di sitting volley e ai coach campioni d’Europa Mazzanti e De Giorgi, delle nazionali maggiori maschile e femminile, arrivati in città per uno stage, stiamo portando avanti delle iniziative che ci permettono di accogliere delle realtà sempre più blasonate. Siamo molto orgogliosi del lavoro di rilancio del Palaroma che continua con successo”.