Naiadi, Di Matteo annuncia: "Valuteremo l'apertura del Pala Pallanuoto"

Sul futuro delle Naiadi, Di Matteo annuncia che si valuterà l'apertura del Pala Pallanuoto dopo aver ricevuto le richieste da parte delle società sportive, anche in vista del campionato di serie B. Il direttore generale dell'Ati Naiadi 2020, società che gestisce l'impianto di viale Riviera Nord, replica alla lettera scritta dai due soci di minoranza spiegando che tale argomento "verrà discusso durante l'assemblea dei soci, già convocata per venerdì prossimo".

Inoltre, aggiunge il dg, "abbiamo richiesto formalmente alla Regione Abruzzo, proprietaria dell'immobile, di valutare come previsto dalla Convenzione le condizioni per consentire l'apertura agli agonisti e garantire la funzionalità del complesso sportivo, senza rischiare di accumulare costi a fronte di mancati rimborsi, entrate e coperture".

Infine Di Matteo precisa che "è la Pinguino Nuoto la mandataria che ha il coordinamento degli adempimenti amministrativi e operativi ed è a lei affidata la direzione generale, oltre che amministrativa e contabile, ruolo disciplinato e riportato nel relativo atto pubblico. Per quanto concerne la chiusura, ci siamo attenuti al Dpcm del 3 novembre, come l’80% delle strutture in Italia".