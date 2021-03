Il mondo dello sport piange Giovanni Di Girolamo, creò il marchio ‘Giosport’

Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale, e alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. Ha legato indissolubilmente il suo nome al mondo del calcio e dello sport in generale

Il mondo dello sport piange lo spoltorese Giovanni Di Girolamo, che creò il marchio ‘Giosport’, specializzato in abbigliamento e materiale sportivo. Come riporta Spoltore Notizie, l’imprenditore è venuto a mancare oggi, 21 marzo. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale, e alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. È stato presidente di diverse società: Adriano Flacco, Atletico Spoltore, Sulmona e Termoli.

Di Girolamo ha legato indissolubilmente il suo nome al mondo del calcio e dello sport in generale, seguendo le orme del padre Giosaffatte. Spoltore Notizie ricorda infine che Giosport, da sponsor tecnico, ha vestito club prestigiosi come Palermo e Taranto, ma anche team di basket, pallavolo e campioni dell’atletica.