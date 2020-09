È morto Angelo Trombetta, per otto anni alla guida del rugby abruzzese

Il mondo del rugby abruzzese piange la scomparsa di Angelo Trombetta, ex presidente del comitato regionale della Fir in Abruzzo. Aveva 83 anni ed era originario di Avezzano. Trombetta per otto anni ha guidato il comitato della palla ovale nella nostra regione, conquistando la stima delle società abruzzesi.

La Fir lo ricorda con un pensiero pubblicato sul sito come una persona che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del rugby non solo nella Marsica ma anche su tutto il territorio compresa la costa. L'attuale presidente del comitato abruzzese Giorgio Morelli, che ha preso il testimone proprio da Trombetta nel 2017, lo ricorda come una persona sempre sorridente, umile, che ha dedicato la sua vita alla palla ovale ed al rugby sul nostro territorio.