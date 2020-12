Club Aquatico in lutto per la morte di Stefania Pezzini [FOTO]

Club Aquatico in lutto per la morte di Stefania Pezzini. È venuta improvvisamente a mancare la mamma dei giovani pallanuotisti Lorenzo e Tommaso De Flaviis. Aveva appena 44 anni. Un brutto male se l'è portata via. Il funerale della donna si terrà oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Montesilvano.

La società pallanuotistica di Pescara la ricorda così: "È stata una delle prime ad aver sposato il progetto del Club ed è stata per due volte l'accompagnatrice dei bambini all'Habawaba Festival. Siamo molto tristi in questo momento e ci stringiamo alla famiglia Pezzini con tutto l'affetto che abbiamo".

Questo, invece, il saluto dell'Asd Curi: "Ciao Stefania, il tuo sorriso e i tuoi insegnamenti rimarranno per sempre nei nostri cuori e nei ricordi dei nostri ragazzi per i quali ti sei sempre adoperata con massima generosità. Il tuo ottimismo, il tuo essere sempre solare, con quello sguardo così profondo e mai scontato, nascondeva il male che ti tormentava da troppo tempo. Sei stata una persona speciale ed in modo speciale ti porteremo con noi, per sempre".