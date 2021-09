Buona la prima per il Montesilvano: 1 a 0 al Pontevomano

Nell'andata del primo turno di Coppa Italia, la squadra di Antignani guadagna il primo punto per la qualificazione grazie al gol di Marcedula

Nella prima uscita ufficiale stagionale per entrambe le compagini, il Montesilvano supera di misura il Pontevomano grazie al colpo di testa di Marcedula. Una gara equilibrata che ha visto buone trame di gioco nel turno di Coppa Italia.

La cronaca. Al 9’ Cimini recupera un bel pallone, lo offre al centro per Suma che da ottima posizione spara alto. Due giri di lancette dopo è Faenza a fare la barba al palo con un’altra incursione centrale che crea grattacapi alla difesa verdeoro. I padroni di casa crescono col passare dei minuti e al 38’ confezionano il vantaggio con la vecchia guardia: punizione battuta magistralmente da Maiorani, terzo tempo di Marcedula che risulta vincente per l’1-0. Il Pontevomano reagisce immediatamente e in un’azione confusa scheggia la traversa a D’Amico battuto.

Nella ripresa le squadre si equivalgono ma il portiere di casa D’Amico si fa trovare pronto sul contropiede ospite uscendo provvidenzialmente e prendendo il pallone con una rischiosa ma fruttuosa scivolata. Sul capovolgimento di fronte Cavallucci ruba la sfera a Cimini e con un sinistro velenoso colpisce il palo dai 25 metri. Finisce 1-0 al Galileo Speziale. Primo round favorevole ai ragazzi di Antignani, tra una settimana il ritorno in terra teramana.

Montesilvano – Pontevomano 1-0 (1-0)

Marcatori: 38’ pt Marcedula (M)

Montesilvano: D’Amico, Vedovato, Cavallucci, Piovani (1’ st Sammaciccia), Maloku L., Marcedula, Maloku B., Barbarossa (42’ st Lupinetti), D’Agostino (22’ st Bassi), Maiorani (30’ st Mammarella), Chiulli (1’ st Giampietro). A disp. Ubertini, Vanni, Febbo, Daka. All. Antignani

Pontevomano: Farnese, Cimini (32’ Nardone), Angelozzi (25’ st Nardone), Cernaz (25’ Di Francesco), Alessandroni, Di Pietrantonio, Polisena (1’ st D’Andrea), Porrini, Suma (30’ st Di Stefano), Salvini, Faenza. A disp. Spinozzi, Leonzi. All. Piccioni

Arbitro: Novelli di Vasto (Marrollo e De Martino di Vasto).