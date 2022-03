Montesilvano: una targa per i meriti sportivi alla giovane nuotatrice Valentina Procaccini

Una targa per la giovane nuotatrice Valentina Procaccini come riconoscimento degli importanti risultati ottenuti. E' quella che l'amministrazione comunale di Montesilvano intende consegnarle, come annuncia la stessa in un post su facebook. “Considerata l’astro nascente del nuoto italiano, la Procaccini ha stabilito, tra gli altri – si sottolinea - un nuovo record italiano di categoria ragazzi nei 400 stile libero: al campionato regionale categoria ragazzi-juniores-cadetti Lazio, facendo registrare lo strabiliante tempo di 4’11’60”. “Accogliamo con gioia questo nuovo e importantissimo record nazionale registrato dalla giovane Valentina Procaccini, che orgogliosamente rappresenta, in Italia e non solo, la nostra Regione Abruzzo e soprattutto il Comune di Montesilvano, dove risiede - commenta l’assessore allo sport Alessandro Pompei - Auspichiamo per lei i migliori successi, augurandole di poter ripercorrere la vincente carriera della più nota Federica Pellegrini e anche di più. Questa amministrazione ha espresso la volontà di conferirle una targa per la qualità del lavoro sportivo, per i risultati ottenuti e per il prestigio che porta e porterà al nostro territorio con i traguardi che ancora le auguriamo di raggiungere. Più alto e più oltre”.