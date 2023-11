Al Pala Dean Martin di Montesilvano tornano i mondiali di scacchi

Orario non disponibile

Dal 12/11/2023 al 25/11/2023

Indirizzo non disponibile

Montesilvano

Al Pala Dean Martin di Montesilvano torna la "Fide World Youth Chess Championship", cioè i mondiali di scacchi. L’evento, in programma dal 12 al 25 novembre, si svolgerà con il patrocinio istituzionale della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano, assumendo un importante rilievo internazionale grazie alla presenza di almeno 90 federazioni estere, che schiereranno i loro migliori giovani, scacchisti e scacchiste, già di alto livello mondiale assoluto.

Si prevede la partecipazione di circa 1.700 persone (tra atleti, tecnici e accompagnatori) per un totale di circa 22.000 presenze nei 13 giorni di gara con un grande impatto diretto turistico e commerciale per tutto il territorio. Roberto Mogranzini è il direttore organizzativo del torneo, che sarà assolutamente da non perdere.