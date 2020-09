Sfuma il Mondiale di ciclismo in Abruzzo, Marsilio fa i complimenti a Imola

Non si svolgerà in Abruzzo il Mondiale di ciclismo 2020, sfuma così la candidatura di Alba Adriatica e della Val Vibrata proposta dalla Regione.

Oggi infatti l'Uci, l'unione ciclistica internazionale, ha ufficializzato che la prova si svolgerà a Imola.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, fa i complimenti alla città di Imola: «Complimenti e auguri a Imola. Siamo orgogliosi di aver lottato fino all'ultimo. La candidatura abruzzese di Alba Adriatica e della Val Vibrata ha conteso fino alla fine alla Città di Imola la designazione per i Mondiali 2020 di ciclismo. Sapevamo che la Città di Imola partiva favorita e che davanti a noi c'erano le candidature della Toscana e di Varese, che solo negli ultimi giorni ha ritirato la proposta. Abbiamo recuperato terreno e conteso fino all'ultimo la designazione, dimostrando credibilità, forza e fascino del circuito e dell'organizzazione abruzzese. Dalla Federazione Ciclistica Internazionale e dal Coni abbiamo ricevuto i complimenti per la qualità della proposta e la capacità di metterla in campo in pochi giorni. Sono tutti elementi che consentiranno all'Abruzzo di poter ambire ad ospitare e promuovere in un prossimo futuro importanti eventi nazionali e internazionali legati alle due ruote. Ringrazio il comitato promotore, gli sponsor che si erano generosamente offerti, la giunta e il consiglio regionale che con entusiasmo avevano collaborato e sostenuto questa proposta. Seppure dispiaciuti per il sogno sfumato, usciamo da questa esperienza con la consapevolezza che l'Abruzzo è in grado di ambire ad ospitare eventi del massimo livello».