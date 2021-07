Automobilismo, la Minardi Management a Pescara per il giovane Mattia Bucci

Martedì scorso è stato in città Giovanni Minardi, Ceo della Minardi Management per parlare del giovane pilota di kart di 13 anni originario di Catignano

Giovanni Minardi, Ceo della Minardi Management, è stato a Pescara per un incontro con un gruppo di imprenditori abruzzesi dell’associazione di marketing referenziale “Bni Capitolo Flaiano” per parlare del futuro del giovane pilota e di un suo ingresso nel mondo del professionismo.

Minardi ha illustrato agli associati la necessità di avere importanti fondi per permettere a Mattia di continuare il già ottimo percorso fatto fin qui nel kart, ma con lo sguardo già alla prossima stagione, dove oltre a partecipare al campionato italiano Karting nella categoria X30 Senior, nella prima parte della stagione 2022 inizierà con i primi test in F4 per poi partecipare a gare spot nella seconda, e iniziare ad assimilare le dinamiche di gara.

Il giovane pilota in questi giorni è impegnato nell’ ultimo round del campionato italiano Karting sul circuito La Conca di Muro Leccese per la seconda gara con il suo nuovo team Autoeuropeo.