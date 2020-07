L'Amatori Pescara ingaggia Mennilli: “Qui con voglia di fare bene e grande entusiasmo”

L'Amatori Pescara ingaggia Mennilli, che si presenta mettendo subito le cose in chiaro: “Arrivo qui con voglia di fare bene e grande entusiasmo”. La guardia-ala 26enne, 193 cm, proviene dal Magic Chieti, dove ha avuto come tecnico proprio Renato Castorina, attuale coach biancorosso: “Ho allenato Giovanni per più di 4 anni e ogni stagione è cresciuto, raggiungendo una maturazione cestistica sempre maggiore”, ha dichiarato Castorina.

Queste le prime parole di Mennilli:

"Ho sempre avuto una bellissima idea di questo club. Inizia per me una nuova esperienza e mi accosto a questa avventura con molta emozione. Qui si può giocare bene, in modo sereno e fare grandi cose. Porto la mia voglia e il mio entusiasmo, oltre all'attaccamento alla maglia che sento già mia. So quanto questa squadra è importante per la città di Pescara e darò il massimo per onorarla".

La presenza di Castorina sulla panchina biancorossa è una garanzia per Mennilli: “Il coach è una persona tenace e molto sicura di ciò che vuole, per me è importante avere un tecnico come lui capace di indirizzare la squadra e il singolo. Fa stare tutti concentrati sull'obiettivo, in modo fermo e netto ma sereno. Porterò all'Amatori tutto il mio bagaglio di esperienze precedenti e cercherò di fare di tutto per fare bene”.