3° Memorial Francesco Pizzo all'antistadio "Adriano Flacco"

Sarà una domenica particolare, quella che si vivrà domenica 27 giugno a Pescara. Sarà soprattutto una domenica di buonissimo calcio giovanile, con un quadrangolare al quale parteciperanno alcune delle realtà più storiche (e solide) del panorama abruzzese. E poi non mancherà il momento celebrativo, perché sarà l'occasione per ricordare un giovane allenatore scomparso troppo presto, che resta ancora ben presente nelle menti e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Francesco Pizzo, detto "Ciccio", era un tecnico della D'Annunzio Pescara, andato via nel 2017 e adorato da tutti quelli che lo hanno conosciuto, a partire dalla famiglia e dai suoi ragazzi, i giovani calciatori biancorossi. In programma quindi il terzo memorial. Per l'edizione 2021, la società organizzatrice D'Annunzio ha deciso di dedicarsi a una categoria particolarmente probante, la Juniores (nati 2001-2002-2003), e ha invitato Bacigalupo Vasto marina, Delfino Flacco Porto e Renato Curi Angolana. Il quadrangolare verrà completato ovviamente dalla D'Annunzio.

Programma

ore 9: Flacco-D'Annunzio

ore 11: Curi-Bacigalupo

ore 15.30: finale 3° e 4° posto

ore 18: finale 1° e 2° posto

La D'Annunzio Pescara dello storico patron Giovanni Mincarini, è "scuola calcio èlite" della Figc, vero marchio di qualità, e che negli ultimi anni ha costantemente fornito talenti a varie squadre professionistiche. Sempre perseguendo innanzitutto valori di educazione e aggregazione, senza disdegnare naturalmente il raggiungimento dei risultati sportivi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...