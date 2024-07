Il medico atleta pescarese Mascellanti si è aggiudicato due medaglie d'argento ai campionati italiani di nuoto

Ha conquistato due medaglie d’argento agli ultimi campionati italiani di nuoto master di Riccione. Si tratta di Paolo Mascellanti, 65 anni, che si è affermato nella categoria over 65. Per lui due gare difficili – 800 e 400 stile libero.

L'atleta abruzzese, che gareggia per l'associazione sportiva Universo di Silvi, ha praticato, in passato, fino all'età di 22 anni, la disciplina sportiva della pallanuoto, in qualità di portiere. Ha giocato con fuoriclasse come Maurizio Gobbi, all'epoca portiere titolare del Pescara. Ha, in seguito, per lungo tempo, tralasciato l'attività sportiva, prima per studio e poi per lavoro. È stato stato in organico prima nell’ospedale di Penne e poi di Pescara in qualità di ginecologo.

Ha ripreso a frequentare la piscina circa sei anni fa, per svago. Le prime gare nel 2021 ed intensificando gli allenamenti ha raggiunto le affermazioni del 25 e 26 giugno a Riccione.

Mascellanti, il medico atleta di Pescara, ringrazia tutti coloro che lo hanno sempre sostenuto. Un grazie particolare all’allenatrice Federica Scorrano, che è riuscita a trasformare un portiere di pallanuoto in un nuotatore, dandogli sempre gli stimoli giusti e grande fiducia. Ancora grazie a Federica Bruno, di Silvi, e Alessio Matarazzo, che per primo lo notò. Gratitudine a coloro che gli hanno permesso di allenarsi, mettendo a disposizione gli impianti: in particolare a Lamberto Calore, dell'Universo di Silvi e Camillo Spadano di Pescara.

"Con tanta passione è sempre possibile conseguire buoni risultati, anche ad una età non più "verde"", commenta Mascellanti.