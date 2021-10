Medaglia d'oro e record del mondo nel sollevamento pesi per l'angolano Gabriele Calista

Importante vittoria per Gabriele Calista, atleta di Città Sant'Angelo che nel sollevamento pesi ha ottenuto la medaglia d'oro e il record del mondo della sua categoria e disciplina. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti che si è congratulato con un post su Facebook con il suo concittadino:

"Con enorme soddisfazione faccio le mie più sincere congratulazioni a Gabriele Calista. Un angolano doc che lo scorso 20 ottobre, al “Gpc world Championship 2021” in Polonia, ha ottenuto la medaglia d’oro in Power Lifting Master 1 - 90 kg. Non solo il primo posto sul podio ma Gabriele Calista ha ottenuto il record del mondo in stacco da terra, sollevando 310,5 kg. Complimenti a Gabriele per questo straordinario risultato raggiunto."