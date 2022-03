Medaglia d'argento per la pescarese Brogneri ai campionati italiani under 21 di karate

La giovane atleta pescarese di karate Cinzia Brogneri ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani di karate under 21 che si sono tenuti ad Ostia, al Palapelliccone. La Brogneri, infatti, ha vinto 4 incontri: Il primo 3 a 0, il secondo 4 a 0, il terzo con giudizio arbitrale 3 a 2, il quarto 1 a 0, perdendo poi in finale 0 a 5. Studentessa di scienza della comunicazione all'università di Teramo, torna a gareggiare dopo un infortunio che l'aveva costretta ad uno stop abbastranza prolungato come spiega la stessa atleta:

"Nove mesi fa mi sono guardata allo specchio mettendo su una bilancia i pro e i contro, ma purtroppo i contro erano molti più dei pro. Mi sono chiesta molte volte se il gioco valesse la candela, se tutti i sacrifici, tutti gli infortuni, tutta la mia vita passata dietro questo dannato sport avesse un senso. Avevo deciso di staccare, di mettere in un cassetto i miei sogni, i miei successi e i miei sacrifici e pensare realmente a cosa la vita potesse darmi. Ho continuato a sognare e portare avanti altre passioni con successi sempre più grandi, però quando passi la vita con le protezioni addosso e con il cuore sul tatami, non puoi chiudere tutto e basta”.

Poi appena dieci giorni fa, spiega Cinzia, si è rimessa in gioco con una nuova mentalità, di chi non è nulla da perdere ma solo da guadagnare a livello personale:

"Poco meno di un mese fa le stampelle mi accompagnavano per un infortunio al ginocchio, oggi sorrido, non per una semplice medaglia, perché sono riuscita a tornare sul tatami con la spensieratezza che non provavo da un po. Questa medaglia pesa come non mai e chi conosce i miei sacrifici sa quanto vale a livello morale. Vorrei ringraziare tutte le persone che ci sono sempre state, quelle che hanno sempre creduto in me, anche quando io avevo smesso di farlo e vorrei dedicare questa medaglia a te angelo del mio cuore, Andrea Nekoofa e ringraziarti per tutti gli insegnamenti che continui a darmi anche da lassù”