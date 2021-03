Mauro Sciulli riconfermato presidente del Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo

Mauro Sciulli è stato riconfermato alla presidenza regionale del Cip Abruzzo

Unico candidato, il 38enne dirigente sulmonese è stato eletto all’unanimità in occasione dell’assemblea elettiva che si è svolta all’hotel Corallo di Francavilla al Mare per il rinnovo delle cariche, in seno al Cip regionale, nel quadriennio 2021-2024