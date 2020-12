Mauro Sciulli: “Auguri di Natale dal Cip Abruzzo nel segno della speranza”

In un periodo estremamente critico e delicato per l’emergenza Covid-19, gli auguri natalizi avranno modalità diverse a quelle a cui siamo stati abituati negli anni passati, nonostante le regole anti contagio molto stringenti allo stato attuale.

Il Cip Abruzzo, nella persona del presidente regionale Mauro Sciulli, augura un Natale “pieno di speranza, nell'auspicio che questo triste momento storico della nostra vita possa essere superato al più presto, per tornare alla normalità e per superare gli ostacoli come insegna il grande contesto dello sport paralimpico dove le sfide da superare hanno il sapore di rivincita e di riscatto per tornare a vivere in maniera serena”.