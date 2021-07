Automobilismo storico, torna al successo l'avvocato pescarese Mauro Giansante [FOTO]

Giansante si è imposto nella prima gara della stagione, valida per il campionato nazionale Asi, la X Miglia-Guarcino/Campocatino, alla guida del proprio Mini Cooper del ’75

L'avvocato pescarese Mauro Giansante torna alla vittoria di una gara di regolarità per auto storiche dopo la lunga sosta a causa della pandemia da Covid-19.

E l'ha fatto nella prima gara della stagione, valida per il campionato nazionale Asi, la X Miglia-Guarcino/Campocatino.

Giansante, alla guida del proprio Mini Cooper del ’75, per di più in solitaria in quanto privo di navigatore, è riuscito ad affermarsi davanti a numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni itaiane, dalla Sicilia alla Lombardia.

Si è trattata di una due giorni, di cui la prima si è svolta sul circuito internazionale di Aprilia, in tre manche di 12 prove speciali ciascuna, con tempi imposti sempre più serrati, dove Giansante, malgrado un problema al crono nella prima serie di prove, era poi riuscito a recuperare sino alla terza posizione. Domenica la seconda prova che si è svolta sul tracciato della cronoscalata Guarcino-Campocatino, un percorso di 16 km con un dislivello di circa 900 metri passando dai 600 di altitudine della partenza nel centro di Guarcino sino ai circa 1800 dell’arrivo nella stazione sciistica di Campocatino.

Nell’ultima giornata, in sole 8 prove speciali Giansante è riuscito a compiere quello che è stato ritenuto un vero miracolo recuperando uno svantaggio ritenuto incolmabile, risalendo la classifica prova dopo prova ed issandosi sino alla prima posizione assoluta. Un successo che conferma ancora una volta qualità del driver pescarese che di valore assoluto riaffermato da anni di risultati prestigiosi a livello internazionale.