Primi punti in classifica per Mattia Bucci, promessa del kart italiano

Dopo il soddisfacente esordio in terra di Sicilia, il team Newman Motorsport si è trasferito a Sarno dove domenica scorsa, 30 agosto, Mattia Bucci è tornato al volante del suo kart 125cc.

Il giovanissimo driver, assistito dalla Minardi Management, ha terminato una gara fatta di sorpassi e rimonte, nonostante la sessione di prove caratterizzata da comportamenti scorretti di alcuni antagonisti successivamente sanzionati, ma che lo hanno costretto a partire dalla nona fila in griglia.

Giunto al traguardo finale in decima posizione assoluta, Bucci entra prepotentemente in zona punti, pur avendo il rammarico di non aver centrato un piazzamento migliore per via di una penalità di 5 secondi dovuta al distacco dello spoiler anteriore. Il pilota di Catignano è già proiettato con la mente all'appuntamento di Siena che si terrà dall'11 al 13 settembre. A capo della sua scuderia, come sempre, ci sarà il manager Andrea Pedrini.