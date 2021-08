Il Pescara Basket ingaggia l'esterno Matteo Caridà.

Caridà è reduce dalla promozione in Serie B con la Fortitudo Roma battendo, da protagonista, proprio i biancazzurri nelle finali dello scorso giugno.

Nato a Roma il 14 settembre 1995, play-guardia di 185 cm, completa il suo percorso nel settore giovanile alla Virtus Roma nel 2012/2013 ed a Val di Ceppo nella stagione successiva, dove muove i primi passi tra i senior in doppio tesseramento con Ponte Vecchio Basket Perugia in Serie C Regionale Marche-Umbria, viaggiando a 11,3 punti di media in 17 partite, e debuttando in Serie B con Val di Ceppo, mettendo a referto 11 punti nelle sei gare disputate.

Dal 2014/2015 comincia il suo tour prevalentemente nel centro Italia che lo vede protagonista tra Serie C e Serie B, partendo da Formia (7,8 punti di media in 33 gare in Serie C Nazionale), per poi passare a Porto Sant’Elpidio nella stagione successiva (5,5 punti in 30 gare in Serie B). Torna a Formia, questa volta in Serie C Gold Lazio, nel 2016/2017 (11,8 punti in 31 partite), per poi trasferirsi alla Stella Azzurra Viterbo dove comincia a viaggiare a medie realizzative decisamente importanti, come dimostrano i 16,2 punti in 32 gare, con un high di 37 alla sesta giornata con Civitavecchia. Passa ad Agropoli, Serie C Gold Campania, nel 2018/2019, confermandosi cecchino notevole con 15,4 punti in 30 gare, toccando il massimo con i 36 punti nella gara esterna con Cercola alla dodicesima giornata, dopo che in quella precedente ne aveva realizzati 29. Numeri che gli valgono il ritorno in Serie B a Valmontone nel 2019/2020, dove in 24 gare ha viaggiato a 10,8 punti di media (26 il suo high contro Avellino), prima dello stop per la pandemia ed il ritorno nella capitale, guidando la Fortitudo Roma alla vittoria del campionato di Serie C Gold con 13,3 punti in 15 gare, toccando il suo massimo stagionale con 23 proprio in gara 1 della finale contro i biancazzurri, durante la quale ha viaggiato a 17,7 punti di media.

“Mi appresto ad iniziare un percorso che già da adesso definisco pazzesco", dice il nuovo arrivato in casa biancazzurra, "e sono contentissimo perché il progetto è serio e la società è una delle più serie che io abbia mai incontrato. Prima ancora di arrivare a Pescara ho capito che questa è una società, che ci tiene e che vuole fare bene e sono molto onorato di poterne farne parte. Sono contentissimo di portare un po’ di follia a Pescara perché già in gara 1 ho sentito il calore della gente che di fatto ce l’ha portata via e quindi sono molto contento di poter giocare in un palazzetto così. Per me è un sogno giocare in palazzetti come quello di Pescara perché è troppo bello e per chi ama giocare a basket come me non potrebbe esserci posto migliore. Far esplodere quel pubblico in quel palazzetto sarà sicuramente un piacere. Daje Pescara!”