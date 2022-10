Morto Mario Bernardi, sport pescarese in lutto

Una colonna portante dello sport pescarese se n'è andata oggi.

Addio a Mario Bernardi, 86 anni, una vita in tuta sui campi a preparare generazioni intere di sportivi della nostra città.

Sessant'anni di passione per il professor Bernardi, storico preparatore atletico e insegnante (per molti anni al liceo Da Vinci) di educazione fisica.

Atletica leggera, basket e pallanuoto le discipline in cui ha scritto pagine di storia. Un amore per lo sport nato da ragazzo come atleta (calcio e basket, con l'Aurora Pescara e poi con il Rieti), poi diventato un lavoro, come preparatore. Da allenatore di pallacanestro ha guidato Pozzolini, Max Meyer, Circolo Canottieri, poi è stato preparatore della Libertas Pescara, società di atletica leggera. Nei primi anni '80 l'approdo alla leggendaria Sisley, storica società di pallanuoto pescarese: c'è la sua firma anche sugli straordinari successi di Pomilio e compagni. Negli ultimi anni il ritorno alla pallacanestro (femminile e maschile), fino a qualche anno fa, con l'Amatori Pescara. Negli ultimi dieci anni, si era goduto da tifoso e spettatore competente e interessato le gesta delle società sportive cittadine.

Su Facebook, il ricordo dell'Amatori Pescara: "La società Amatori Pescara 1976 si unisce al profondo cordoglio del mondo del basket per la scomparsa di Mario Bernardi, storico preparatore atletico e grande amico dell'Amatori. Alla famiglia giunga un fortissimo abbraccio e le condoglianze di tutto l'universo biancorosso".