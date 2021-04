Marco Verratti positivo al Covid per la seconda volta

L'ex giocatore del Pescara Marco Verratti, attaccante azzurro e del Paris Saint Germain, ha contratto il Covid. Si tratta della seconda volta dopo la positività al virus già riscontrata lo scorso gennaio, che aveva costretto il calciatore manoppellese a saltare due match di Ligue1.

A dare la notizia è stato lo stesso Psg, precisando come il centrocampista, sottoposto a tampone una volta rientrato dalla convocazione in Nazionale, è stato isolato e adesso seguirà il protocollo sanitario come da prassi. Il nome di Verratti va ad aggiungersi a quelli dei quattro membri dello staff dell'Italia risultati positivi al coronavirus e al successivo contagio dello juventino Bonucci, anch'egli di ritorno dagli impegni in Nazionale.