Notte da leone per Marco Verratti in Champions League contro i blaugrana

Notte da leone per Marco Verratti in Champions League. Il giocatore di Manoppello, ormai da quasi dieci anni al Paris Saint-Germain, ha letteralmente dominato ieri sera al Camp Nou durante la gara che i francesi hanno giocato in casa del Barcellona. Oggi la nota pagina Facebook 'Abbruzzo di Morris' lo celebra così:

"Marco era, è, e sarà per sempre un Fenomeno. Se non ci fosse stato quel tiro a giro a Dortmund e quell'ultimo rigore a Berlino, sarebbe stato per sempre il più grande calciatore abruzzese. E diciamoci la verità, riconoscenza a parte per il buon Fabio, lo è davvero. E diciamoci la seconda verità, e prendiamoci anche qualche insulto, Marco non solo è un grande calciatore abruzzese, Marco è un grande abruzzese: da mettere di fianco a Flaiano, a D'Annunzio, a Corradino D'Ascanio, a Ovidio, a Silone, Benedetto Croce e continuatela voi la lista".

Per 'Abbruzzo di Morris' "diamo sempre per scontato quello che ha fatto, che sta facendo e probabilmente anche che farà Marco Verratti in carriera. Forse perché, conoscendolo, ci aspettavamo di più avendo vissuto e ammirato la sua "luccicanza" in quell'anno di Zeman", ma "ieri sera abbiamo rivisto la luccicanza di Marco, di nuovo, per l'ennesima volta, e con noi l'hanno ammirata milioni di persone nel mondo. Solo che noi lo sapevamo già". E adesso lo sanno anche i blaugrana.