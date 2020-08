Marco Pizzoli è il nuovo preparatore atletico del Pescara Basket.

Nato a Penne ma residente a Montesilvano, dalla stagione 2009/2010 alla 2017/2018 è nello staff del Pescara Calcio a 5, ricoprendo il ruolo di preparatore atletico e responsabile recupero infortuni della prima squadra, nonché quello di allenatore in seconda, oltre ad essere responsabile tecnico del settore giovanile.

Queste le sue parole:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una società importante, che ha un progetto di crescita chiaro, ambizioso, competitivo e molto stimolante e ringrazio il presidente per aver pensato a me per questo ruolo così delicato. Dal punto di vista professionale scelgo di intraprendere un cambio radicale di non poco conto, per il quale dovrò mettermi in discussione e ripartire da zero sotto diversi punti di vista ma che sono certo mi farà crescere dal punto di vista professionale”.