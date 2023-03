Anche il professore pescarese Marco Cardinale alla Maratona di Roma [FOTO]

Anche il professore pescarese Marco Cardinale ha partecipato ieri (19 marzo) alla prestigiosa maratona di Roma, conquistando una preziosa medaglia. Il docente-atleta, che fa parte del gruppo podistico Passologico, è stato nella Capitale con alcuni amici che fanno Triathlon e appartengono alla squadra Inuit di Pescara.

Cardinale ha accettato di raccontare la sua esperienza a IlPescara.it: "La maratona di Roma è la più partecipata in Italia e quest'anno ha registrato circa 30.000 adesioni. L'organizzazione è stata impeccabile. Il giorno prima si ritirano il pacco gara e il pettorale in un centro congressi che si trova nella zona dell'Eur, mentre il giorno della maratona è tutto studiato nei minimi dettagli: i partecipanti lasciano le borse e i ricambi, poi entrano nelle griglie di partenza. In tal senso, devo dire che quest'anno sono stato molto fortunato perché mi hanno collocato nella prima griglia, prima dei pro runners".

Ma non finisce qui: prima della partenza c'è stato il passaggio delle frecce tricolori (che il professor Cardinale ha immortalato in un breve video) mentre la banda dell'aeronautica suonava l'inno di Mameli, "ed è stato veramente da pelle d'oca - rivela il docente - La maratona, poi, tocca tutti i punti più belli e turistici della Capitale. All'inizio, in alcuni quartieri, ci sono state le bande della Marina militare e dell'esercito. Per la strada è stata sempre una festa, con tanto tifo, e non ho visto nessuna persona litigare perché doveva passare in macchina. Veramente bello è stato correre lungo via della Conciliazione e vedere il Vaticano! Poi un altro passaggio molto bello è stato quello a piazza del Popolo".

Gli abruzzesi hanno avuto modo di sentirsi a casa loro perché "al 30esimo km, dopo una salita, l'organizzazione ha ben pensato di cucinare gli arrosticini, e chi voleva poteva prenderli! Gli ultimi km sono stati fatti nel centro di Roma: si è passati vicino Trinità dei Monti, piena di turisti, e poi ci si è spostati lungo via del Corso. Nell'ultimo km siamo transitati vicino all'altare della patria, in piazza Venezia. La maratona, però, comincia dal Colosseo e si conclude tornando proprio lì: vedere i fori imperiali alla partenza è molto bello, poi con il Colosseo dietro lo è ancora di più. Insomma, decisamente un'esperienza da ripetere".