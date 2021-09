Tutto pronto per la Maratona D’Annunziana, è ancora possibile iscriversi

Tutto pronto per la Maratona D’Annunziana. Conto alla rovescia per la 21esima edizione di questa storica manifestazione podistica pescarese, che si terrà nel fine settimana del 2 e 3 ottobre, come sempre in piazza Salotto: è ancora possibile iscriversi entro il 30 settembre cliccando QUI. In cabina di regia l’Asd Vini Fantini e tutto lo staff della Uisp Abruzzo e Molise (settore atletica) che stanno lavorando alacremente per assicurare la perfetta riuscita.

Sabato toccherà ai bambini, con la passeggiata DAnnunziana e la ultra beach (6 ore podistica in spiaggia con la collaborazione della Manoppello Sogeda), mentre domenica si correranno la maratona, la mezza maratona, la maratona a staffetta e il pattinaggio fitness. Domattina in Comune la presentazione ufficiale.