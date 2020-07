Il Pescara Basket ingaggia l'esterno lituano Mantvydas Staselis. La guardia 26enne è reduce da una stagione esaltante a Molfetta in Serie C Gold, con la cavalcata in vetta dei pugliesi interrotta solo dallo stop ai campionati per la pandemia. Vanta anche diverse presenze nelle varie rappresentative nazionali della Lituania. Queste le sue prime parole:

"Sono molto felice di unirmi al Pescara Basket e farò tutto ciò che posso per aiutare la squadra a vincere in ogni partita. Spero diventeremo tutti in breve tempo una grande famiglia e in ogni caso lavoreremo durissimo per raggiungere tutti i nostri obbiettivi. Sono molto carico per questa nuova avventura a Pescara e non vedo l'ora di tornare ad assaporare tutte le sensazioni e le emozioni che si vivono all'interno del campo di gioco. Il basket durante la quarantena mi è mancato tantissimo".

A Staselis, che il 19 luglio ha sposato la sua Greta, la società biancazzurra rinnova "le congratulazioni", augurandogli "tutta la felicità di questo mondo per il suo matrimonio", e rivolge al giocatore e alla sua consorte "il nostro più caloroso benvenuto".