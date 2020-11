Pronto il manto in erba sintetica dello stadio comunale “Zappacosta” di Manoppello. L’opera, adesso, è in attesa del collaudo definitivo da parte della lega nazionale dilettanti. I lavori sono stati avviati nel 2018 per un investimento di circa 600mila euro stanziati dal credito sportivo. Ecco cosa hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco e assessore allo sport Melania Palmisano:

“Portiamo a compimento il primo e secondo lotto di un intervento atteso da tempo non solo dai giocatori e dagli sportivi ma da tutta la nostra comunità. Si tratta di uno dei campi più belli della provincia, col manto in erba sintetica ed in posizione strategica sul territorio, che in tanti ci invidiano, a cui si aggiunge un progetto integrativo che prevede un ulteriore intervento di riqualificazione”.

Si prevedono ulteriori interventi sugli edifici adibiti a spogliatoio e nell’area tribune, nonché la sistemazione del parcheggio esterno e la realizzazione della strada di accesso all’impianto completa di illuminazione e di altre opere complementari, per una spesa integrativa di 200mila euro finanziata con fondi comunali attraverso un mutuo della cassa depositi e prestiti.