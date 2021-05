Malagò rieletto presidente del Coni, Liris: "Ottima notizia anche per l’Abruzzo"

L’assessore regionale allo sport Guido Liris si complimenta con il presidente rieletto del Coni, Malagò, che è stato appena riconfermato nel suo ruolo. Liris, formulando "i migliori auguri di buon lavoro al presidente", afferma:

“La sua rielezione è una buona notizia per tutto il movimento sportivo nazionale, certifica l’ottimo operato e consente di dare una prospettiva certa. Anche l’Abruzzo potrà beneficiarne: il presidente Malagò ha dimostrato sempre grande attenzione alla nostra terra, ai progetti e alle iniziative che abbiamo messo in campo a sostegno di questo comparto così importante e strategico. Sono certo che in futuro questo rapporto potrà ulteriormente rinsaldarsi”.