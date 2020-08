Il socio sostenitore Luigi Di Fabio nella dirigenza del Pescara Basket. L'uomo, titolare del bar pasticceria Roberto, entra infatti nella squadra biancazzurra capitanata dal presidente Luca Di Censo. Dopo la sponsorizzazione alla prima squadra, apponendo il logo della sua attività sulle divise da gioco, ora farà di più:

“La mia vuole essere una presenza maggiore, in modo da essere presente e partecipare in maniera più attiva dall’interno della struttura societaria, per supportare la valorizzazione in termini di marketing e promozione in modo che il pubblico possa essere presente in numero sempre più crescente, creando di conseguenza entusiasmo intorno al progetto Pescara Basket”.