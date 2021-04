Tennis: torneo giovanile under 14, Ludovica D’Attilio sugli scudi

Ad arrendersi a Ludovica è stata Alice Di Santo, superata in appena 60 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 / 6-0

Dopo la vittoria ottenuta contro Rebecca Colaneri, la tredicenne tennista spoltorese Ludovica D’Attilio si aggiudica anche la quarta tappa del torneo giovanile under 14 regionale, valido per i campionati italiani. La gara è stata giocata nel circolo tennis "La Campagna" di Francavilla al Mare.

Come riporta Spoltore Notizie, stavolta ad arrendersi a Ludovica è stata Alice Di Santo, superata in appena 60 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 / 6-0. Anche in questa occasione la giovane atleta ha mostrato grande tenacia e forza mentale, unite a equilibrio, fluidità e rapidità d’impatto.