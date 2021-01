Lupinetti e Tudico tra i protagonisti abruzzesi ai campionati nazionali di ciclocross

Luca Lupinetti e Andrea Tudico sono stati tra i protagonisti abruzzesi ai campionati nazionali di ciclocross riservati alle categorie master nelle Marche a Torre di Palme. La 48a edizione della rassegna tricolore Uisp, portata avanti in sicurezza sul fronte anti contagio da Covid-19, è stata archiviata complessivamente con un primo posto e quattro podi tricolori.

Presente all’evento Umberto Capozucco, coordinatore regionale della Uisp per il ciclismo. Alla quinta partecipazione in carriera, e già sul podio tricolore nell’edizione 2017 a Piane di Rapagnano tra i master 1, il biker di Penne Luca Lupinetti (Team Iachini Cycling) è riuscito a fare suo il titolo nazionale nella categoria master 2.

A salire sul podio anche Andrea Tudico (Gs Moscufo), Ana Maria Risca (Pro Life No Doping Team) e Carlo Tudico (Pro Life No Doping Team) con i secondi posti conquistati rispettivamente nelle categorie élite sport, master donna 1 e master 6. Altro protagonista in positivo è stato Massimiliano Bonaduce, l’atleta di Giulianova portacolori di Non Solo Ciclismo, tra i migliori della categoria master 5 riuscendo a cogliere il terzo posto.