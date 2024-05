Capolavoro di Luca D'Angelo a La Spezia: "Ora andrò al mare nella città più bella del mondo, Pescara!”

Il ragazzo di via Aterno a Pescara ha compiuto un altro capolavoro, lontano dalla sua città. Che però non dimentica, pur non avendo mai avuto (che peccato!) la possibilità di allenare la squadra biancazzurra. Stiamo parlando di Luca D'Angelo, classe 1971, che ora nel suo curriculum può vantare una nuova voce speciale dopo quanto realizzato a Pisa: una salvezza quasi miracolosa alla guida dello Spezia. Con la vittoria in casa e in rimonta per 2-1 sul Venezia, che in caso di successo avrebbe soffiato la promozione diretta in A al Como fermato in casa dal Cosenza per 1-1 (alla fine dunque sono stati i lariani a festeggiare il salto di categoria), lo Spezia ha conquistato la permanenza in cadetteria senza nemmeno doversi giocare tutto alla lotteria dei playout (dove sono finiti, invece, Bari e Ternana). L'obiettivo era difficilissimo da centrare. Luca D’Angelo era subentrato in Liguria dopo 13 giornate a Massimiliano Alvini, ereditando una situazione difficilissima: lo Spezia era infatti terz’ultimo con appena 10 punti e una squadra data da tutti allo sbando. “Da domani andrò al mare - aveva detto Luca D’Angelo alla fine della partita decisiva ai microfoni di Sky Sport - nella città più bella del mondo, Pescara!”. Adesso per D'Angelo il futuro sembra davvero roseo. Questo capolavoro, unito a quanto fatto a Pisa (una promozione in B nel 2019 e la Serie A sfiorata con ko nei tempi supplementari 4-3 nella finalissima col Monza dell'ex biancazzurro Giovannino Stroppa), rilancia prepotentemente le sue quotazioni in chiave panchina importante sulla quale accomodarsi di qui a breve.